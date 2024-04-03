Павлюченко — о матче «Спартак» — «Зенит»: «У «красно-белых» проблемы в обороне, а петербуржцы опасны в атаке»

Экс-футболист «Спартака» Роман Павлюченко высказался о предстоящем полуфинальном матче Кубка России между «красно-белыми» и «Зенитом».

По мнению бывшего игрока, москвичи имеют мало шансов в этой встрече, так как показывают неудовлетворительные результаты после зимней паузы в чемпионате страны.

В свою очередь, «сине-бело-голубые» набрали неплохой ход и демонстрируют приличную игру, считает Роман.

«У «красно-белых» есть проблемы в обороне, а «Зенит» как раз опасен в атаке», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Напомним, что игра состоится сегодня, 3 апреля, в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, который даст стартовый свисток в 20:30 по московскому времени.