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Кубок России

Павлюченко — о матче «Спартак» — «Зенит»: «У «красно-белых» проблемы в обороне, а петербуржцы опасны в атаке»

03 Апреля 2024 • 18:27 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
16.04 19:00

Экс-футболист «Спартака» Роман Павлюченко высказался о предстоящем полуфинальном матче Кубка России между «красно-белыми» и «Зенитом».

По мнению бывшего игрока, москвичи имеют мало шансов в этой встрече, так как показывают неудовлетворительные результаты после зимней паузы в чемпионате страны.

В свою очередь, «сине-бело-голубые» набрали неплохой ход и демонстрируют приличную игру, считает Роман.

«У «красно-белых» есть проблемы в обороне, а «Зенит» как раз опасен в атаке», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Напомним, что игра состоится сегодня, 3 апреля, в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, который даст стартовый свисток в 20:30 по московскому времени.

 


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Спартак Москва Зенит Роман Павлюченко Кубок России ещё теги

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