Смородская: «Галактионову пора в отставку»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера «красно-зелёных».

Ранее «железнодорожники» проиграли на выезде «Уралу» (0:1) в четвертьфинале Кубка России Пути регионов и покинули турнир.

«Галактионов плохо работает, пора ему в отставку. У него ничего не получается. И «Локомотиву» он не может дать будущего», — приводит слова Смородской издание «Спорт-Экспресс»

Напомним, после 21 сыгранного матча «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 33 зачетных балла.