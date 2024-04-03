Экс-президент «Локомотива»: «Команда уже четырежды наступает на одни и те же грабли!»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, как команда начинает матчи.

Ранее мы сообщили, что «Локомотив» после зимней паузы из пяти игр в четырёх пропускал в первые 15 минут.

«Вот говорят: «Дважды наступаешь на одни и те же грабли». «Локомотив» уже четырежды наступает на одни и те же грабли! Никакого вывода тренерский штаб не делает. Это говорит о многом! Когда ты провёл матч, допустил ошибки, и в следующий раз ты стараешься исключить их. А они не исключаются, каждый матч одно и то же. Все голы пропускаем в первые 10-15 минут, а потом героически стараемся вернуться в игру.

К сожалению, потеря Дзюбы сказалась на команде. Тренерский штаб не может перестроить «Локомотив» на игру без столба. Вот они привыкли так играть, а в отсутствии Дзюбы нет такого футболиста», - сказал Наумов.