«Локомотив» установил два клубных антирекорда в Кубке России

Вечером среды московский «Локомотив» уступил «Уралу» в Пути регионов Кубка России и покинул турнир, вылетев их нижней сетки.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», в минувшем матче «Локо» установил два клубных антирекорда. Так, теперь «Локо» не выигрывает на протяжении трёх подряд матчей в Кубке России, чего ранее с командой не случалось. Но самое печальное для болельщиков клуба, что в шестом кубковом матче подряд «Локомотив» не может выиграть второй тайм матча, это также является новым клубным антирекордом.

Больше подробностей о том, как «Локомотив» уступил «Уралу» в Екатеринбурге – в нашем обзоре игры.