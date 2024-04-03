Игнашевич: «Постараемся порадовать своих болельщиков, в том числе и в атаке»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.
- Решение непростой задачи в чемпионате не мешает настрою на сегодняшний кубковый поединок? Можно этот матч отчасти назвать подготовительным к поединку с лидером турнира в ближайшее воскресенье?
- Нет, нельзя. Это отдельный турнир, мы сейчас на стадии полуфинала или четвертьфинала, если по старой схеме. Поэтому задачи высокие как в Кубке, и в чемпионате стараемся также решать свои задачи.
- Сегодня снова «Балтика» играет в атакующий футбол?
- Постараемся порадовать своих болельщиков, в том числе и в атаке.
- Козлов и Фернандес сегодня пропускают матч. Почему так получилось, почему приятно такое решение?
- Оба будут играть.
- А Гузина вместо Энрикеса, почему так?
- Энрикес выйдет.
- То есть, мы ждем сегодня всех на поле?
- Да.
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