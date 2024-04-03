Федотов пообещал выпустить Мусаева в Калининграде

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Упущенная победа в Сочи в первенстве не помешала настрою на этот кубковый поединок? С какими мыслями подошли к сегодняшнему матчу?

- Да нет, жизнь продолжается, и сегодняшний матч стоит особняков. Это уже полуфинал Кубка России, поэтому и подготовка к этому матчу индивидуальна.

- Вы с «Балтикой» играли в первом круге в чемпионате, но это была совсем другая команда, серьезно поменялся состав. Ваше мнение сегодня о сопернике? Какие плюсы вы видели в игре команды, какие расставили приоритеты?

- Мы видим, какое количество было, как сработано трансферное окно. Понятно, команде нужно решать задачу по сохранению прописки, команда, я думаю, стала сильнее. И победа над «Пари НН» - тому подтверждение. Мы много игр смотрели «Балтики». Я думаю, что шаг вперед виден невооруженным глазом.

- Сегодня у вас в составе небольшие изменения. Это оргвыводы по итогу прошлого матча или плановая кубковая ротация?

- Здесь и то, и другое. Кому-то нужно передохнуть, посмотреть новым, свежим взглядом со стороны. Это нормальная ситуация. Это и конкуренция, и состояние футболистов на данный момент. Так что здесь всё, и какие-то тактические задачи.

- Мы сегодня можем увидеть в игре Мусаева?

- Конечно. Не можем, а увидим. Я думаю, что ему будет приятно. Мы знаем, что будет аншлаг, надеемся на аншлаг. Будет и армия наших болельщиков, что придает шарм этому поединку - Кубок, прекрасная атмосфера и хороший футбол.