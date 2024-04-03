«Локомотив» весной не выиграл ни одного матча

В среду «Локомотив» снова огорчил армию своих болельщиков. Команда Михаила Галактионова проиграла «Уралу» (0:1) и вылетела из Кубка России. Таким образом, серия «железнодорожников» без побед продлилась – весной они ещё не выигрывали. Список весенних результатов «Локо» приводим ниже.

«Динамо» - «Локомотив» 2:1 (РПЛ);

«Локомотив» - «Сочи» 2:2 (РПЛ);

«Локомотив» - «Балтика» 1:1, 6:7 по пенальти (Кубок России);

«Локомотив» - «Краснодар» 1:1 (РПЛ)

«Урал» - «Локомотив» 1:0 (Кубок России).

Следующий матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против «Ахмата» на выезде в Премьер-лиге.