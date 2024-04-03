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Кубок России

Не справились без Дзюбы: «Локомотив» не забил, проиграл на Урале и вылетел из Кубка России

03 Апреля 2024 • 17:59 Комментировать
Урал
1:0
Локомотив Москва
окончен

«Урал» и «Локомотив» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф Пути регионов состоялся 3 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена».

Протокол игры  
Урал1:0Локомотив Москва
(1:0) Эмерсон Рамос7'  
Мамин АлексейЭмерсон Иллой-АйетМамин АртёмБевеев МингиянКулаков ДенисИшков ИльяМишкич ДаниэльСунгатулин ФанильДмитриев ИгорьБикфалви ЭрикКаштанов Алексей
Запасные: Сиссе ИбраимаВлут РайЩербицкий ДенисФилипенко ЕгорКикиИталоГазинский ЮрийГильерме ШеттинеИонов АлексейАюпов ТимурБегич СильвиеПомазун Илья
Лантратов ИльяСильянов АлександрМорозов ЕвгенийФассон ЛукасСамошников ИльяМиранчук АнтонБатраков АлексейПиняев СергейКарпукас АртёмСарвели ВладиславСулейманов Тимур
Запасные: Ненахов МаксимХамулич СаидГлушенков МаксимМитров ТимофейРаков ВадимЩетинин МихаилМагкеев СтаниславЖемалетдинов РифатХудяков ДаниилМитай Марио
03 апреля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

Футбольную среду тоже открывали матчи на Кубок России. До основного блюда (Пути РПЛ) сошлись «Урал» и «Локомотив». Виной тому и часовой пояс, и участие команд в Пути регионов. Тут всё по-взрослому, по-кубковому: проигравший вылетает, решается исход за один матч. Собственно, всё то, за что мы и любим кубковые матчи. «Урал» и «Локомотив» после рестарта сезона играют неудачно, поэтому проход в следующий раунд серьёзно поднимал моральный фон победителю.

Даже в заявке не оказалось Дзюбы, Баринова и Тикнизяна, зато в старте появился Сергей Пиняев, который в последнее время игровым временем не избалован. Не с самой лучшей позиции, но видел, как на седьмой минуте мяч влетел в ворота его команды. «Урал» провёл позиционную атаку, заработал угловой удар, а после него и второй. Ишков навесил, Каштанов скинул во вратарскую площадь, рикошет от Фассона доставил мяч Эмерсону, а тот с метра вколотил – 1:0.

До середины первого тайма «Локомотив» приходил в себя, а затем сверкнул парой моментов, созданных как раз Пиняевым. Сергей взял на себя игру, по ходу рейда с левого фланга обставил сразу трёх оппонентов, метров с десяти пробил в угол, но Мамин откровенно выручил «Урал». После подачи в штрафную площадь случился вынос, но Карпукас вернулся мяч к линии вратарской. А оставшийся там Сарвели головой пробил в перекладину. Хороший отрезок «Локомотива» голом не завершился.

Корнеры и дальше помогали командам. Опять-таки не самый удачный корнер привёл к прострелу Карпукаса и удару Сарвели. Метров с восьми бил форвард, однако Мамин снова справился. На это «Урал» ответил мощнейшим стартом второго тайма. Алексей Ионов ускорился к штрафной площади и выкатил мяч на Каштанова, который сходу метров вколотил метров с 10. Всё бы хорошо, но Ионов забрался в офсайд, что и подтвердили повторы. Левников посмотрел из лично и мяч не засчитал.

Мог ещё и Эмерсон оформлять дубль, вновь поймав отскок после углового удара. Головой пробил метров с восьми, но не попал в створ. В ответной атаке простреливал Пиняев, а замыкал по своим воротам Бевеев. Тоже мимо цели. К концу матча сумбура стало гораздо больше, чем опасных атак. «Урал» уверенно шёл к победе, а «Локомотив» никак не мог собраться на финальный штурм. Скорее хозяева могли убежать ко второму голу. Так, например, Фассон сфолил на жёлтую карточку в компенсированное время. Но это ничего не изменило.

«Урал» второй раз кряду не пропустил от московской команды, выбив «Локомотив» из Кубка России. А команда Галактионова этой весной продолжает разочаровывать.

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