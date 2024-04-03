Не справились без Дзюбы: «Локомотив» не забил, проиграл на Урале и вылетел из Кубка России

«Урал» и «Локомотив» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф Пути регионов состоялся 3 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена».

Футбольную среду тоже открывали матчи на Кубок России. До основного блюда (Пути РПЛ) сошлись «Урал» и «Локомотив». Виной тому и часовой пояс, и участие команд в Пути регионов. Тут всё по-взрослому, по-кубковому: проигравший вылетает, решается исход за один матч. Собственно, всё то, за что мы и любим кубковые матчи. «Урал» и «Локомотив» после рестарта сезона играют неудачно, поэтому проход в следующий раунд серьёзно поднимал моральный фон победителю.

Даже в заявке не оказалось Дзюбы, Баринова и Тикнизяна, зато в старте появился Сергей Пиняев, который в последнее время игровым временем не избалован. Не с самой лучшей позиции, но видел, как на седьмой минуте мяч влетел в ворота его команды. «Урал» провёл позиционную атаку, заработал угловой удар, а после него и второй. Ишков навесил, Каштанов скинул во вратарскую площадь, рикошет от Фассона доставил мяч Эмерсону, а тот с метра вколотил – 1:0.

До середины первого тайма «Локомотив» приходил в себя, а затем сверкнул парой моментов, созданных как раз Пиняевым. Сергей взял на себя игру, по ходу рейда с левого фланга обставил сразу трёх оппонентов, метров с десяти пробил в угол, но Мамин откровенно выручил «Урал». После подачи в штрафную площадь случился вынос, но Карпукас вернулся мяч к линии вратарской. А оставшийся там Сарвели головой пробил в перекладину. Хороший отрезок «Локомотива» голом не завершился.

Корнеры и дальше помогали командам. Опять-таки не самый удачный корнер привёл к прострелу Карпукаса и удару Сарвели. Метров с восьми бил форвард, однако Мамин снова справился. На это «Урал» ответил мощнейшим стартом второго тайма. Алексей Ионов ускорился к штрафной площади и выкатил мяч на Каштанова, который сходу метров вколотил метров с 10. Всё бы хорошо, но Ионов забрался в офсайд, что и подтвердили повторы. Левников посмотрел из лично и мяч не засчитал.

Мог ещё и Эмерсон оформлять дубль, вновь поймав отскок после углового удара. Головой пробил метров с восьми, но не попал в створ. В ответной атаке простреливал Пиняев, а замыкал по своим воротам Бевеев. Тоже мимо цели. К концу матча сумбура стало гораздо больше, чем опасных атак. «Урал» уверенно шёл к победе, а «Локомотив» никак не мог собраться на финальный штурм. Скорее хозяева могли убежать ко второму голу. Так, например, Фассон сфолил на жёлтую карточку в компенсированное время. Но это ничего не изменило.

«Урал» второй раз кряду не пропустил от московской команды, выбив «Локомотив» из Кубка России. А команда Галактионова этой весной продолжает разочаровывать.