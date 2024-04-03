Фанаты «Урала» пытались давить на судью Левникова

В среду в Кубке России проходит матч между «Уралом» и «Локомотивом». По ходу второго тайма арбитр Кирилл Левников отправился смотреть повтор после сигнала от ВАР. Оценив ситуацию в штрафной площади «Урала», Левников объявил, что нарушения правил обнаружено не было.

Любопытно, что пока Левников просматривал видео, фанаты «Урала» пытались давить на судью посредством выкриков с трибун. Соответствующие видео появились в социальных сетях.

«Попробуй только пенальти поставь», - в частности такую фразу можно услышать на видео.

Разумеется, судьи должны уметь справляться с негативом с трибун, и Левников точно не учитывал мнения фанатов при принятии решения.