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Кубок России

Фанаты «Урала» пытались давить на судью Левникова

03 Апреля 2024 • 17:58 Комментировать
Урал
1:0
Локомотив Москва
окончен

В среду в Кубке России проходит матч между «Уралом» и «Локомотивом». По ходу второго тайма арбитр Кирилл Левников отправился смотреть повтор после сигнала от ВАР. Оценив ситуацию в штрафной площади «Урала», Левников объявил, что нарушения правил обнаружено не было.

Любопытно, что пока Левников просматривал видео, фанаты «Урала» пытались давить на судью посредством выкриков с трибун. Соответствующие видео появились в социальных сетях.

«Попробуй только пенальти поставь», - в частности такую фразу можно услышать на видео.

Разумеется, судьи должны уметь справляться с негативом с трибун, и Левников точно не учитывал мнения фанатов при принятии решения.

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Евро-Футбол.Ру,
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