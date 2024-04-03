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Файзуллаев попал в стартовый состав ЦСКА на кубковую битву с «Балтикой»

03 Апреля 2024 • 17:13 Комментировать
Балтика
0:0
ЦСКА Москва
1 3.15 X 3.10 2 2.45
1-й тайм

Узбекский вингер московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче с «Балтикой».

Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Тороп (вр), Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.

Первый полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА состоится сегодня, 3 апреля.  Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:15 по столичному времени.

За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аббосбек Файзуллаев

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