«Локомотив» и в матче с «Уралом» быстро пропустил с углового

Первый на сегодня кубковый матч «Урал» - «Локомотив» начался с голевой атаки хозяев поля. На седьмой минуте команда Виктора Ганчаренко подала угловой, и Эмерсон был самым расторопным у ворот «железнодорожников», наказав оборону за нерасторопность. На табло 1:0. Отметим, что победитель проходит в следующий раунд кубкового Пути регионов, проигравший вылетает.

Также интересно, что «Локомотив» быстро пропустил после углового и в прошлом поединке - против «Краснодара» (1:1). Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.