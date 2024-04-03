Ганчаренко не особо волнуется из-за обилия травм

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- У нас хорошее настроение. Да, понятно, мы не выигрываем, но сейчас уровень игры очень хороший и уровень отношения ребят, который надо для того, чтобы сражаться в каждом матче.

- Очень много потерь, Концевой, Малькевич, Бочаров, Егорычев, Шеттине. Как без них будет строиться сегодня игра команды?

- Тем не менее, у нас заявка полная, поэтому я не вижу проблем. Мы с учетом этого делали комплектование команды, что какие-то травмы могут быть. Количество людей, которые выздоровели, тоже достаточно серьезное. Это Газинский, тот же Влут. По крайней мере, особого переживания по тому, что кого-то нет, у нас нет.

- Какая-то есть конкретика по травмированным, когда кто из них в ближайшее время появится?

- Может быть, к следующему матчу мы кого-то уже подведем.

- Не устали вообще играть с «Локомотивом»? Потому что это пятая встреча в сезоне. Учитывая то, что на сборах вы еще играли против «Локомотива»...

- Это то, что напоминает прошлый год, когда мы с ЦСКА играли. Когда ты попадаешь в группе с кем-то и выходишь из группы, есть вероятность, что ты еще раз столкнешься, она достаточно высокая. В прошлом году у нас было много матчей с ЦСКА, в этом году с «Локомотивом». На самом деле мы даже на сборах живем, там играли. Да, много матчей, но понятно, что это соперник хорошего уровня. Для нас это очень хороший тест тоже.