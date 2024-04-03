Галактионов: «Матч с «Уралом» сродни маленькому финалу»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Первый вопрос относительно эмоционального и функционального состояния команды, потому что я посмотрел статистику по прошлому матчу, который вы сыграли против «Краснодара», и там цифры просто зашкаливают, супервысокоинтенсивый футбол получился. Сейчас как дела в команде?

- Да, вы правы. Слишком энергозатратный матч получился против «Краснодара». Поэтому тяжело нам дается восстановление через два на третий. По московскому времени еще и дневная игра, получается, поэтому непросто, но мы внесли изменения и добавили более-менее свежих людей, которые по тем или иным причинам матч пропускали. Очень надеемся, что они нам принесут ту самую свежесть и дополнительную скорость, на что мы рассчитываем.

- Потери Дзюбы, Тикнизяна, Ньямси, которые сегодня не сыграют. Как в атаке будет строиться игра «Локомотива»?

- Опять же мы от принципов, которые проигрывали в матче с «Краснодаром» не отходим. У нас хорошие были моменты с точки зрения организации и высокого прессинга без мяча и позиционная оборона. Когда мы были на мяче, очень хорошие комбинации удавались. Добавили сегодня с первых минут свежих Пиняева и Сарвели. Очень рассчитываем на то, что эти игровые моменты у нас сохранятся и улучшатся. Есть группа игроков, которая готова со второго тайма усилить игру команды.

- Сегодня уже пятый официальный матч «Локомотива» против «Урала». В чем отличие сегодняшней встречи от предыдущих поединков?

- Вы правы, мы за этот сезон провели очень много матчей против «Урала». И на сборах жили фактически, друг друга видели и часто встречались. Но это кубковый матч. Такой он сродни маленькому финалу, потому что права на ошибку уже нет. Проигравшая команда вылетает, а нам необходимо двигаться дальше, побеждать и подниматься в турнирной таблице, поэтому тем и интересен будет этот накал страстей в этом матче.