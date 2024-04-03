Карсаков считает, что ЦСКА будет непросто в матче с «Балтикой»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался о предстоящем кубковом матче между «армейцами» и «Балтикой».

«Конечно, ЦСКА в матче с «Балтикой» должен реабилитироваться за игру с «Сочи». Но предстоящая игра будет непростой», — цитирует Карсакова «Чемпионат».

Эксперт привел в пример минувший матч «Динамо» и «СКА-Хабаровска», где у столичной команды возникли проблемы.

Первый матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ «Балтика» - ЦСКА состоится сегодня, 3 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:15 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.