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Без Дзюбы: «Локомотив» назвал состав на игру с «Уралом»

03 Апреля 2024 • 15:02 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
1 2.80 X 3.60 2 2.50
Через 0 ч. 32 мин.

В среду «Локомотив» будет проводить гостевой матч против «Урала» в Кубке России. Наставник московской команды Михаил Галактионов решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Лантратов, Сильянов, Фассон, Морозов, Самошников, Батраков, Карпукас, Сарвели, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

Отметим, что нападающий Артём Дзюба не попал в заявку «Локомотива».  

Матч «Урал» - «Локомотив» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Урал» и «Локомотив» сразятся в нижней части турнирной сетки Кубка России, где всё решается в одном матче – проигравший вылетает.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва

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