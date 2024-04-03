Без Дзюбы: «Локомотив» назвал состав на игру с «Уралом»

В среду «Локомотив» будет проводить гостевой матч против «Урала» в Кубке России. Наставник московской команды Михаил Галактионов решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Лантратов, Сильянов, Фассон, Морозов, Самошников, Батраков, Карпукас, Сарвели, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

Отметим, что нападающий Артём Дзюба не попал в заявку «Локомотива».

Матч «Урал» - «Локомотив» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Урал» и «Локомотив» сразятся в нижней части турнирной сетки Кубка России, где всё решается в одном матче – проигравший вылетает.