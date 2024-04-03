Голенков рассказал, считает ли серию пенальти лотереей

Форвард «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос о том, является ли серия пенальти лотереей.

«На самом деле не знаю. Понятно, что мастерство влияет, но в большинстве случаев это лотерея», — заявил Голенков «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Ростов» одолел в серии пенальти «Химки» и вышел в полуфинал Кубка России Пути регионов.

В нынешнем сезоне 24-летний Голенков появился на поле в 29 матчах с учетом всех турниров, забил семь голов и записал на свой счет пять результативных передач.

6 апреля «Ростов» примет у себя дома «Сочи» в рамках 23-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.