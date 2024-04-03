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Игрок «Химок» Терехов: «Я рассчитывал на победу в Кубке России»

03 Апреля 2024 • 13:26 Комментировать
Химки
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Арсенал Тула
08.04 19:30

Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о поражении своей команды в матче 1/4 финала Кубка России (Пути регионов) от «Ростова» (0:0, 6:7 — пен).

По словам футболиста, игроки подмосковной команды настраивались на победу в турнире, поэтому рассчитывали продолжить борьбу за трофей.

«Я рассчитывал на победу в Кубке, но, к сожалению, наш путь прервался. Такое бывает, это футбол. Конкуренция с клубами РПЛ? В отдельно взятой игре, безусловно, можно конкурировать с любой командой, не только РПЛ», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

Напомним, после 24 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» расположились на первом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Столько же баллов имеет в своём активе занимающий вторую строчку «Акрон».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Терехов

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