Балахнин заявил, что «Ростову» будет очень сложно выиграть Кубок России

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о шансах «Ростова» в борьбе за победу в Кубке России.

«Команде будет непросто. В Пути регионов есть хорошие соперники. «Ростову» будет очень сложно выиграть Кубок», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Ростов» одолел в четвертьфинальном матче Пути регионов «Химки» и вышел в следующую стадию турнира. Вместе с «Ростовом» в полуфинал выбралось «Динамо».

Стоит сказать, что остальные соперники определятся в предстоящих матчах «Урал» - «Локомотив» и «Ахмат» - «Оренбург».

Добавим, что свой первый и единственный Кубок России «Ростов» выиграл в сезоне-2013/14 под руководством Курбана Бердыева.