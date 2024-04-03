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Кубок России

В «Ростове» оценили судейство в матче с «Химками»

03 Апреля 2024 • 12:16 Комментировать
Химки
0:0
Ростов

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о работе судейской бригады в кубковом матче с «Химками».

Напомним, игра 1/4 финала второго этапа Кубка России Пути регионов завершилась победой дончан в серии пенальти.

Функционер считает, что первый час игры арбитры провели на хорошем уровне, но что произошло дальше — неизвестно.

«Качеством последних 30 минут арбитр не может быть доволен. Понятно ли мне удаление Карпина и Онопко? Странные трактовки эпизодов, которые возмутили Карпина и Онопко», — приводит слова Рыскина «Спорт-Экспресс».

Напомним, вместе с «Ростовом» в полуфинал Пути регионов вышло «Динамо». Остальные участники определяются в ближайшие два дня.

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