Колосков: «Спартак» - средняя команда, «Зенит» является фаворитом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о первом матче между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак» сейчас - средняя команда с большими претензиями. В современном футболе главный фактор - это мастерство и уровень подготовки. Если смотреть объективно, то «Зенит» фаворит», - передает слова Колоскова Legalbet.

Первый матч между принципиальными соперниками состоится сегодня, 3 апреля, на стадионе в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Ответный поединок пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля.