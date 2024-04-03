Бонгонда оценил свою готовность к матчу с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о своем состоянии в преддверии первого матча против петербургского «Зенита» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Сейчас все хорошо, я готов играть. На 100%? Не знаю, ведь когда ты не тренируешься в общей группе два месяца, сложно сразу прийти в идеальную форму», - передает слова легионера телеканал «Матч ТВ».

Первая встреча «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня, 3 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.