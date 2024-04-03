Эдуард Мор дал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»

Бывший футболист столичного «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от первого матча ½ финала Пути РПЛ Кубка России между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом».

«В чемпионате для «Спартака» уже все потерянно, то сил беречь некуда, поэтому команда будет играть основой. Мой прогноз – «Спартак» не проиграет и тотал матча больше 1,5 голов», - приводит слова Эдуарда «РБ Спорт».

«Красно-белые» примут «сине-бело-голубых» на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 3 апреля. Начало встречи запланировано в 20:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.