Казанский предложил ставку на матч «Спартак» - «Зенит»

Комментатор Денис Казанский высказался о первом матче московского «Спартака» и петербургского «Зенита» в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак» будет рвать и метать. Команда, я думаю, после перерыва вполне способна на какие-то достойные события. Поэтому моя ставка - гол или тотал больше 0,5 «Спартака» во втором тайме», - передает слова Казанского «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня, 3 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало поединка запланировано в 20:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.