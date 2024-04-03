Генич сделал прогноз на матч «Спартака» и «Зенита»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями относительно предстоящего кубкового поединка между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
«Жду результативный футбол, «Зенит» любит, когда он играет и когда против него играют смело и открыто. «Спартак» с удовольствием ему такой футбол предложит. Мой прогноз - тотал больше 2,5», - приводит слова Константина «РБ Спорт».
Первый матч «Спартака» и «Зенита» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
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