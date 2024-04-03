Онопко рассказал об удалении в матче с «Химками»

Виктор Онопко, помощник главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказался об удалении во вчерашнем матче против подмосковных «Химок» в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России.
«Я спросил у судьи, почему он по‑разному трактует одни и те же моменты. За что удалили Карпина, не знаю», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что игровое время поединка завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Ростова» - 7:6.
В турнирной таблице Премьер-лиги команда Карпина занимает девятое место с 30 баллами.
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