Гранат рассказал, чего ждать от матча «Спартак» - «Зенит»

Экс-футболист московского «Динамо» и национальной сборной России Владимир Гранат поделился мыслями относительно первого поединка между «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Команды - главные раздражители друг для друга, проблем с мотивацией быть не должно. Будет интенсивный футбол, способный увлечь зрителей. Голов точно стоит ждать», - передает слова Владимира Sport24.

Первый матч ½ финала между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня, 3 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.