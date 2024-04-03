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Кубок России

Гранат рассказал, чего ждать от матча «Спартак» - «Зенит»

03 Апреля 2024 • 08:10 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо» и национальной сборной России Владимир Гранат поделился мыслями относительно первого поединка между «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Команды - главные раздражители друг для друга, проблем с мотивацией быть не должно. Будет интенсивный футбол, способный увлечь зрителей. Голов точно стоит ждать», - передает слова Владимира Sport24.

Первый матч ½ финала между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня, 3 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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