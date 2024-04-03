Карпин ответил на вопрос о своём удалении

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был удален в кубковом поединке против подмосковных «Химок». После завершения встречи журналисты поинтересовались у наставника, за что ему показали красную карточку.

«Нам нельзя разговаривать, потому что удалили. За что? Спросите у судьи», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России «Ростову» противостояли подмосковные «Химки». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались подопечные Карпина – 7:6.

В чемпионате России «Ростов» занимает девятое место с 30 баллами.