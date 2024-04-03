Комличенко: «Ростов» мог забить раньше и не дотягивать до пенальти»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о победе над подмосковными «Химками» в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России.
«Главное готовиться, и все будет нормально. Как видите, сегодня было нормально, могли забивать раньше и не дотягивать до пенальти», - передает слова форварда «Матч ТВ».
Напомним, что игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Ростова» - 7:6.
В Российской премьер-лиге команда Валерия Карпина занимает девятое место. После 21 матча «Ростов» набрал 30 баллов.
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