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Кубок России

Шунин высказался о победе «Динамо» над «СКА-Хабаровском»

03 Апреля 2024 • 07:11 Комментировать

Страж ворот московского «Динамо» Антон Шунин пообщался с журналистами после победы над «СКА-Хабаровском» (2:1) в матче ¼ финала Пути регионов Кубка России.

«Соперник непростой. Рад, что довели матч до победы. Для нас каждый матч важен, каждая победа важна. Конечно, всегда приятно выигрывать. Двигаемся дальше», - передает слова вратаря «РБ Спорт».

«Динамо» пробилось в полуфинал турнира, а хабаровский коллектив покинул турнир.

Напомним, что в Российской премьер-лиге подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
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