Жена Карпина отреагировала на победу «Ростова» в серии пенальти

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина отреагировала на победу дончан в игре с подмосковными «Химками» в Пути регионов Кубка России. напомним, что дончанам удалось победить лишь в серии пенальти со счётом 7:6.

«С победой! Пенальти прикольно смотреть, когда это не твоя команда рубится. Но мы справились», - пишет Карпина в своём телеграм-канале.

Больше подробностей о вечерней битве «Химок» и «Ростова» - в нашем ревью.

Отметим, что после вылета «Химок» в Кубке России в рамках текущего розыгрыша больше не осталось клубов из Мелбет-Первой лиги.