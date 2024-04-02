В «Химках» назвали задачу на сезон после вылета из Кубка России

Во вторник вечером подмосковные «Химки» обидно покинули Кубок России. В Пути регионов химчане проиграли в серии пенальти после нулевой ничьей «Ростову» (6:7).

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов назвал задачу подмосковного клуба на оставшуюся часть сезона.

«Перед командой стоит задача напрямую выйти в РПЛ. Ее никто не снимал, ее надо выполнять», - передаёт слова Садыгова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в рамках Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают первое место, у клуба 42 очка после 24 игр. Правда, в спину дышит «Акрон», который уступает химчанам лишь по дополнительным показателям. Отрыв от клубов с третьего и четвёртого мест – всего один балл.

«Ростов» лишь в серии пенальти обыграл «Химки»