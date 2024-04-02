Глебов высказался о поведении Роналдо во время серии пенальти

Данил Глебов, хавбек и лидер «Ростова» высказался о поведении своего одноклубника. Форвард дончан Роналдо во время серии пенальти в матче Кубка России с «Химками» всё время простоял на коленях и молился.

«Думаю, это его какая‑то личная история и нет смысла у него спрашивать. Возможно, он верующий человек. Это его какая‑то примета, спокойно к этому отнеслись», - приводит слова Глебова телеканал «Матч ТВ».

Если Роналдо действительно обращался к Всевышнему, то молитвы легионеру «Ростова» помогли – его команда обыграла «Химки» в серии 11-метровых ударов со счётом 7:6 и прошла в полуфинал Пути регионов Кубка России.

«Ростов» лишь в серии пенальти обыграл «Химки»