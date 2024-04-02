Талалаев: «Обидно вылетать, не пропустив с игры ни одного гола в Кубке»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Мне показалось, что этот вылет из Кубка вы приняли с улыбкой. По крайней мере, в хорошем настроении были сразу после свистка, когда зашли в подтрибунку. Есть этому объяснение?

- Вам, наверное, всё-таки показалось. Может быть, это была саркастическая улыбка. Обидно вылетать, не пропустив с игры ни одного гола в Кубке.

- Как вам игра сегодня, до серии?

- Я громких слов не буду говорить про гордость, про всё. Я очень доволен своими футболистами.

- Есть те, кем вы остались недовольны сегодня? Или чем-то в их действиях на поле?

- Есть, но они об этом знают. Они обе команды уже выкинули, в предыдущей стадии и сейчас.