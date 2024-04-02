Кафанов отказался оценить удаления Карпина и Онопко

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- За что удалили Карпина и Онопко после игры, успели ли обсудить?

- Нет. Просто поздравляю ребят и всё.

- У вас есть какие-то вопросы по судейству по ходу матча?

- Дело судей - судить. Наше дело - тренировать. Поэтому нет, не буду обсуждать.

- Тогда чуть про игру. «Химки» в этом розыгрыше Кубка не пропустили ни одного мяча в пяти матчах. И сегодня тоже в основное время не пропустили. Следили ли вы за этим, знали ли, что сегодня будет сложно атаковать сегодня?

- Мы знали, что будет сложная игра, это мы точно знали. «Краснодар» они выбили не просто так. Хороших соперников они выбили по пути. Мы знали, что матч будет тяжелым, Валерий Георгиевич об этом говорил, что матч будет очень тяжелым. Если еще учесть, что дали поиграть тем ребятам, у кого было мало практики.