Корян: «Могли забивать, но сегодня немного не хватило»

Игрок «Химок» Аршак Корян дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- У «Химок» сейчас матчи Первой лиги. Тяжело было на Кубок настраиваться? Есть ли силы на Кубок?

- Нет, не тяжело было. Те, кто меньше играли, вышли и также наравне с теми, кто играл в чемпионате, пытались выиграть игру. Я бы не сказал, что было менее важно. Хотели выиграть матч.

- Чувствовал сопротивление и уровень выше, чем в Первой лиги от «Ростова» сегодня? Это команда, которая сейчас идет в серии из трех побед.

- Конечно, в физическом плане. С мячом нам нужно было более низко сидеть и играть в контратаках. Могли забивать, но сегодня немного не хватило.

- А чего не хватило? Здесь и вратарь «Ростова» здорово сыграл, надо признать.

- Я думаю, в общем, и вратарь «Ростова» хорошо сыграл, но нам не хватало в завершающей стадии последнего паса.