В Кубке России больше не осталось клубов Первой лиги

Вечером вторника подмосковные «Химки» дома проиграли «Ростову» в серии послематчевых пенальти в рамках четвертьфинала Пути регионов – 6:7. Таким образом, в Кубке России больше нет клубов из Мелбет-Первой лиги.

Напомним, ранее 2 апреля из Кубка вылетел «СКА-Хабаровск», ещё один представитель второго по силе дивизиона России. Дальневосточная команда проиграла московскому «Динамо» (1:2).

Что любопытно, химкинская команда ни разу не пропустила в основное время во всех пяти проведённых матчах в рамках Кубка страны. Выступал клуб как представитель Первой лиги в Пути регионов – в нижней сетке, где проходят исключительно матчи на вылет.

«Ростов» лишь в серии пенальти обыграл «Химки»