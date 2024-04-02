«Ростов» лишь в серии пенальти обыграл «Химки» и продолжил борьбу в Кубке России

В матче «Химок» и «Ростова» в Кубке России зрители с игры голов не увидели, хотя обе команды имели шансы. Победителя пары определяла серия пенальти, в которой точнее оказались представители элиты.

Во вторник в Кубке России определялись первые участники первого этапа полуфиналов в Пути регионов. Представитель Первой лиги «Химки» после «Краснодара» намеревались выбить второй южный клуб «Ростов». В свою очередь подопечные Валерия Карпина, которые весной набрали ход, явно не намеревались стать соучастником ещё одной сенсации.

«Ростов» постарался на первых минутах прибрать мяч себе, но первый острый момент в матче создали хозяева. Руденко после потери вернул футбольный снаряд на линии штрафной и пробил в дальний угол, но Медведев был на месте. После этой вылазки химчане отошли в оборону, чтобы минут через десять вновь огрызнуться. После углового в исполнении Кулишева на ближней штанге ногой опасно пробил Хосонов, но получилось выше. В ответ после навеса Ланговича справа Комличенко умудрился сложиться, чтобы пробить с близкого расстояния, но угодил точно в Обухова.

После того как закончилась стартовая половина первого тайма игра успокоилась. Ростовчане продолжали владеть мячом, но воротам Обухова не угрожали. В свою очередь подмосковная команда перестала остро огрызаться. Однако по истечении получаса игры гости едва сами себе не привезли гол. Аль-Аскалани в борьбе с Хосоновым едва не срезал мяч в собственные ворота, но в створ не попал. После навеса с углового всё тот же Хосонов бил с угла вратарской с отскоком от земли, но Медведев спас команду.

В конце первого тайма гости заработали штрафной, и после передачи в штрафную Комличенко бил с угла вратарской, но не смог переиграть Обухова. Затем Комаров с правого края сместился в центр и пробил в ближний угол, но вратарь хозяев выручил свою команду. В итоге на перерыв команды так и ушли с нулями на табло.

На второй тайм команды вышли с желанием биться, в итоге за пять стартовых минут совместно получили три жёлтые карточки, хотя до перерыва не было ни одной. Затем Комаров упал в чужой штрафной, но касания там не было. Позже игрокам обеих команд понадобилась помощь врачей. Правда, у Мелёхина случилась мышечная травма, из-за которой он и был заменён.

Первый острый момент после перерыва остался за гостями, когда Колтаков после ааки левым краем с линии штрафной пробил мимо дальне го угла. Затем Роналдо сделал неудачный пас, но сам вернул мяч и пробил, но Обухов ворота спас. Минут за пятнадцать до конца основного времени вперёд едва не вышли хозяева. Терехов справа со штрафного направлял мяч на дальнюю штангу, Медведев опрометчиво сыграл на выходе, не добравшись, но футбольный снаряд прошёл мимо.

В компенсированное время издали пальнул Колтаков, но в угол не попал. В ответ также с дистанции приложился Голубович, но получилось выше цели. В итоге 90 минут завершились без голов, и всё решала серия пенальти. Правда, до этого ростовчане лишились тренеров. Валерий Карпин и Виктор Онопко эмоционально высказывали претензии арбитру встречи, что крайне не понравилось Алексею Сухому, который показал обоим красные карточки.

Серия открывал Роналдо и не промахнулся, а в ответ точно пробил Нетфуллин. Затем Голенков был точен, а вот Юзепчук пробил в штангу, оставив «Ростов» впереди. После этого точными ударами обменялись Комаров и Журавлёв. После этого Осипенко решил пробить по центру, а Обухов был к этому готов и отразил мяч, а Терехов следом сравнял счёт в серии. После этого точным были Мохебби и Корян, Сако и Касимов, а также Аскалани и Волков. Следующим ударом Лангович пробил в цель, а вот Исаенко пробил в штангу.

Таким образом, борьбу в Кубке России продолжит «Ростов». Следующий матч в турнире провести предстоит через две недели. «Химки» же завершают борьбу за трофей. В любом случае сейчас теперь обе команды думают о чемпионате. «Ростов» в рамках Премьер-лиги в южном дерби примет «Сочи». «Химки» же также дома в рамках Первой лиги сразятся с тульским «Арсеналом».