Карпин и Онопко получили по красной карточке

Во вторник в Кубке России проходит матч между «Химками» и «Ростовом». За 90 минут основного времени команды не смогли забить, и на табло горит счёт 0:0. Таким образом, путёвка в следующий этап будет разыграна в серии пенальти.

После свистка о завершении второго тайма главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и член его штаба Виктор Онопко получили по красной карточке. Специалисты были недовольны тем, что арбитр Алексей Сухой дал переиграть командам две минуты после истечения компенсированного времени.

Следить за серией пенальти в матче «Химки» - «Ростов» можно в текстовой трансляции на LiveResult.