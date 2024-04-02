Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Химки» ни разу не пропустили в основное время за пять матчей Кубка России

02 Апреля 2024 • 22:01 Комментировать
Химки
0:1
Ростов
пенальти

Вечером вторника подмосковные «Химки» вновь выдали «сухой» матч в рамках Пути регионов Кубка России. Команда Андрея Талалаева принимает дома «Ростов», химчане оставили свои ворота без пропущенных голов в основное время, матч закончился равенством – 0:0.

Ранее подмосковный клуб провёл уже четыре матча в текущем розыгрыше Кубка России. И ни в одном из них команда не пропускала.

Теперь коллективы Карпина и Талалаева ожидает серия послематчевых пенальти. Следить за ней в текстовой трансляции от нашего портала можно здесь.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки

Новости по матчу

Сегодня, 02 Апреля
22:05
Карпин и Онопко получили по красной карточке
22:01
«Химки» ни разу не пропустили в основное время за пять матчей Кубка России
20:55
«Химки» и «Ростов» в первом тайме голов друг другу не забили
20:07
Талалаев признался, что думал выставить резерв на матч с «Ростовом»
19:41
В Кубке России остался лишь один клуб Первой лиги
19:20
Медведев, Комличенко и Глебов – в старте «Ростова» на кубковый матч с «Химками»
15:03
Гладилин поделился ожиданиями от матчей Кубка России
13:17
Ставка и прогноз на матч Химки — Ростов Кубка России — 2 апреля 2024
10:45
Балахнин считает, что «Ростов» способен побороться за победу в Кубке России
10:12
Балахнин: «Лёгкой прогулки для «Ростова» в матче с «Химками» не будет»
02:09
Химки - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Апреля
16:05
Овчинников: «Если «Ростов» не расслабится, то порвёт «Химки»
13:19
Ставка и прогноз на матч Химки — Ростов Кубка России — 2 апреля 2024
12:22
Прогноз на точный счёт матча Химки — Ростов Кубка России — 2 апреля 2024
26 Марта
11:37
«Химки» поддержат пострадавших в «Крокус Сити Холле»
15 Марта
15:53
Пономарёв: «Не исключаю, что «Спартак» пройдёт «Зенит» в Кубке России» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХИМКИ РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе Модрич почти выбрал новый клуб - известно название «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ»
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина Канарейкин оценил полуфинальные пары в плей-офф КХЛ Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Динамо Москва Динамо Москва
1
2
6.00 3.75 1.62
Видео
Пенальти
Химки Химки
Ростов Ростов
0
1
3.90 3.40 2.00
Видео
03.04.24 в 16:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.75 3.60 2.45
Видео
03.04.24 в 18:15
Балтика Балтика
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.20 3.00 2.47
Видео
03.04.24 в 20:30
Спартак Москва Спартак Москва
Зенит Зенит
3.30 3.70 2.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Апреля
22:17 · Кубок России
В Кубке России больше не осталось клубов Первой лиги
22:05 · Кубок России
Карпин и Онопко получили по красной карточке
22:01 · Кубок России
«Химки» ни разу не пропустили в основное время за пять матчей Кубка России
21:25 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» потерял Мелёхина из-за травмы
21:00 · Россия. Премьер-лига
Матч с «Химками» стал для Шанталия дебютным за «Ростов»
20:55 · Кубок России
«Химки» и «Ростов» в первом тайме голов друг другу не забили
20:45 · Кубок России
Эксперт считает, что «Спартак» и «Зенит» выставят сильнейшие составы
20:30 · Кубок России
Шаронов: «Сегодня все видели, насколько мы были неплохи»
20:25 · Кубок России
Личка: «Рад, что по ходу матча пошел дождь»
20:15 · Кубок России
Бальбуэна похвалил «СКА-Хабаровск»
20:11 · Кубок России
Личка: «Не буду скрывать, нам не было легко»
20:07 · Кубок России
Талалаев признался, что думал выставить резерв на матч с «Ростовом»
19:59 · Кубок России
Личка рассказал, почему не взял в Санкт-Петербург Лаксальта и Нгамалё
19:41 · Кубок России
В Кубке России остался лишь один клуб Первой лиги
19:35 · Кубок России
Матч «Спартака» и «Зенита» покажут в кинотеатрах восьми городов России 1 официально
Все новости