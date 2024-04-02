«Химки» ни разу не пропустили в основное время за пять матчей Кубка России

Вечером вторника подмосковные «Химки» вновь выдали «сухой» матч в рамках Пути регионов Кубка России. Команда Андрея Талалаева принимает дома «Ростов», химчане оставили свои ворота без пропущенных голов в основное время, матч закончился равенством – 0:0.

Ранее подмосковный клуб провёл уже четыре матча в текущем розыгрыше Кубка России. И ни в одном из них команда не пропускала.

Теперь коллективы Карпина и Талалаева ожидает серия послематчевых пенальти. Следить за ней в текстовой трансляции от нашего портала можно здесь.