«Химки» и «Ростов» в первом тайме голов друг другу не забили

Вечером 2 апреля в Пути регионов Кубка России подмосковные «Химки» принимают «Ростов», отлично стартовавший в весенней части РПЛ. По итогу первого тайма коллективу голов друг другу не забили – 0:0.

Напомним, что «Химки» в первой стадии плей-офф Пути регионов сенсационно выбили из турнира «Краснодар». «Ростов» же вылетел из Пути РПЛ, так как проиграл по сумме двух встреч московскому ЦСКА.

Отметим, что «Химки» остались последним представителем Мелбет-Первой лиги в рамках Кубка России – ранее второй клуб из дивизиона, «СКА-Хабаровск» вылетел от «Динамо».

Текстовая трансляция матча «Химок» и «Ростова» проходит на нашем портале. Присоединяйтесь на второй тайм из любой точки мира, где есть доступ к Интернету.