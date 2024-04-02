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Кубок России

«Химки» и «Ростов» в первом тайме голов друг другу не забили

02 Апреля 2024 • 20:55 Комментировать
Химки
0:0
Ростов
2-й тайм

Вечером 2 апреля в Пути регионов Кубка России подмосковные «Химки» принимают «Ростов», отлично стартовавший в весенней части РПЛ. По итогу первого тайма коллективу голов друг другу не забили – 0:0.

Напомним, что «Химки» в первой стадии плей-офф Пути регионов сенсационно выбили из турнира «Краснодар». «Ростов» же вылетел из Пути РПЛ, так как проиграл по сумме двух встреч московскому ЦСКА.

Отметим, что «Химки» остались последним представителем Мелбет-Первой лиги в рамках Кубка России – ранее второй клуб из дивизиона, «СКА-Хабаровск» вылетел от «Динамо».

Текстовая трансляция матча «Химок» и «Ростова» проходит на нашем портале. Присоединяйтесь на второй тайм из любой точки мира, где есть доступ к Интернету.

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Евро-Футбол.Ру,
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