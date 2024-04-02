Шаронов: «Сегодня все видели, насколько мы были неплохи»

Роман Шаронов, главный тренер «СКА-Хабаровска» подвёл итог кубкового матча его команды против московского «Динамо».

«Для меня важно, что мы были сильнее «Динамо». Футбол для меня – больше, чем счёт на табло. Благодарю игроков, которые воплощают идеи в реальность. Сегодня все видели, насколько мы были неплохи», - говорит Шаронов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что по ходу встречи хабаровчанам удалось сравнять счёт, но через несколько минут дальневосточный клуб опять пропустил. В итоге – 2:1, победу оформляют динамовцы и идут дальше, в полуфинал Пути регионов Кубка России.

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