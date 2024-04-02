Личка: «Рад, что по ходу матча пошел дождь»

Марцел Личка, главный тренер московского «Динамо» рассказал, почему был невероятно рад пошедшему в Санкт-Петербурге дождю в кубковом матче со «СКА-Хабаровском».

«Мы весь сезон играем на натуральных полях, сегодня было искусственное покрытие. Рад, что по ходу встречи полился дождь, он прибавил темпа к футболу, потому что мяч стал не так тормозить на поле», - говорит Личка телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что динамовцам на стадионе «Кировец» в Питере удалось одержать победу над хабаровчанами – 2:1. Помогли это сделать голы Вячеслава Грулёва и Фабиана Бальбуэны.

Больше подробностей о вечерней встрече – в нашем обзоре.