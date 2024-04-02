Бальбуэна похвалил «СКА-Хабаровск»

Лидер московского «Динамо» похвалил вторничного оппонента «бело-голубых» - «СКА-Хабаровск». Динамовцы играли против этого дальневосточного клуба вечером 2 апреля в рамках Пути регионов Кубка России и смогли победить – 2:1. По ходу матча хабаровчанам удалось даже сравнять счёт, но именно Бальбуэне удалось забить победный гол на 74-й минуте игры.

«СКА‑Хабаровск» доставил нам много проблем, они хорошо оборонялись, создавали моменты и воспользовались нашей ошибкой. Но у нас получилось быстро вернуться, так как тренер говорил нам, чтоб мы не расслаблялись», - приводит слова Бальбуэны телеканал «Матч ТВ».

Таким образом, «Динамо» проходит в полуфинал Пути регионов, а «СКА-Хабаровск» завершает свой длительный вояж в турнире.

Больше подробностей о вечерней игре на питерском стадионе «Кировец» - здесь.