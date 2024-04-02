Личка: «Не буду скрывать, нам не было легко»

Марцел Личка, главный тренер московского «Динамо» признался, что его команде было нелегко в минувшем матче против «СКА-Хабаровска». Команды встречались в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России, «бело-голубым» удалось обыграть оппонентов со счётом 2:1.

«Я очень рад. Не буду скрывать, что нам не было легко. Переход на искусственный газон — это всегда непросто. Рад, что пошёл дождь, мяч ходил быстрее», - приводит слова Лички «Чемпионат».

Ранее Личка рассказал, почему не взял на проходивший в Санкт-Петербурге матч нескольких важных игроков основы.

Больше подробностей о минувшем матче – в нашем обзоре.