Талалаев признался, что думал выставить резерв на матч с «Ростовом»

Андрей Талалаев, главный тренер подмосковных «Химок» перед матчем признался, что хотел поставить резервный состав на игру против «Ростова».

«Мы не исключали возможность выйти сегодня на поле списком «Б», сегодняшний матч — шанс заявить о себе. Выиграть Кубок будет невероятно сложно, а у нас стоит задача в чемпионате», - говорит Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Тем не менее, как добавил Талалаев, вчера руководство клуба сказало ему и команде, что в грядущей игре химчане могут сыграть любым составом, а результат – не важен.

«Ребята выдохнули, мы тоже. Для тренера это вообще кайф, если результат не важен», - добавил Талалаев.

Напомним, что «Химки» и «Ростов» начали свой поединок Кубка России. Команды встречаются в рамках Пути регионов на стадии четвертьфинала, текстовая трансляция – на нашем портале.

Ранее в полуфинал Пути регионов прошло московское «Динамо». «Бело-голубые» обыграли «СКА-Хабаровск».