Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Личка рассказал, почему не взял в Санкт-Петербург Лаксальта и Нгамалё

02 Апреля 2024 • 19:59 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:2
Динамо Москва

Марцел Личка, главный тренер московского «Динамо» после победы его клуба над «СКА-Хабаровском» в Кубке России рассказал, почему не взял в Питер несколько важных игроков основы. Игра проходила именно на питерском стадионе «Кировец», так как хабаровчане из-за проблем со стадионом не могут пока принимать соперников на Дальнем Востоке.

«Лаксальта и Нгамалё не взял потому, что здесь искусственный газон. Я не хотел рисковать их здоровьем. А у Карраскаля травма», - ответил Марцел «Чемпионату».

Напомним, что «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» на выезде со счётом 2:1 и прошло в полуфинал Пути регионов Кубка России. больше подробностей о победе московского клуба – в нашем ревью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт Марцел Личка Муми Нгамалё ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Апреля
20:30
Шаронов: «Сегодня все видели, насколько мы были неплохи»
20:25
Личка: «Рад, что по ходу матча пошел дождь»
20:15
Бальбуэна похвалил «СКА-Хабаровск»
20:11
Личка: «Не буду скрывать, нам не было легко»
19:59
Личка рассказал, почему не взял в Санкт-Петербург Лаксальта и Нгамалё
19:41
В Кубке России остался лишь один клуб Первой лиги
19:28
Полурезервный состав «Динамо» справился со «СКА-Хабаровском» и пробился в следующий раунд Кубка России
17:00
«СКА-Хабаровск» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
16:56
«Динамо» объяснило отсутствие ряда игроков в заявке
16:31
Смолов - в основе: «Динамо» объявило состав на кубковый матч со «СКА-Хабаровском»
15:03
Гладилин поделился ожиданиями от матчей Кубка России
13:20
Актуальная ставка и прогноз на матч СКА-Хабаровском — Динамо Кубка России — 2 апреля 2024
02:02
СКА-Хабаровск - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Апреля
17:23
Тюкавин отправился в Санкт-Петербург – агент
13:00
Актуальный прогноз и ставка на матч СКА-Хабаровск — Динамо Кубка России — 2 апреля 2024
12:12
Прогноз на точный счёт матча СКА-Хабаровск — Динамо Кубка России — 2 апреля 2024
19 Марта
12:40
Матч между «СКА-Хабаровском» и «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге
17 Марта
19:58
Организаторы рассматривают пять стадионов для проведения матча между «СКА-Хабаровском» и «Динамо»
15 Марта
15:16
Гордеев: «Если «Спартак» поймает кураж в кубковых матчах с «Зенитом», то мало никому не покажется»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Модрич почти выбрал новый клуб - известно название «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ»
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Канарейкин оценил полуфинальные пары в плей-офф КХЛ Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Динамо Москва Динамо Москва
1
2
6.00 3.75 1.62
Видео
37 мин
Химки Химки
Ростов Ростов
0
0
3.90 3.40 2.00
Видео
03.04.24 в 16:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.75 3.60 2.45
Видео
03.04.24 в 18:15
Балтика Балтика
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.20 3.00 2.47
Видео
03.04.24 в 20:30
Спартак Москва Спартак Москва
Зенит Зенит
3.30 3.70 2.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Апреля
20:30 · Кубок России
Шаронов: «Сегодня все видели, насколько мы были неплохи»
20:25 · Кубок России
Личка: «Рад, что по ходу матча пошел дождь»
20:15 · Кубок России
Бальбуэна похвалил «СКА-Хабаровск»
20:11 · Кубок России
Личка: «Не буду скрывать, нам не было легко»
20:07 · Кубок России
Талалаев признался, что думал выставить резерв на матч с «Ростовом»
19:59 · Кубок России
Личка рассказал, почему не взял в Санкт-Петербург Лаксальта и Нгамалё
19:41 · Кубок России
В Кубке России остался лишь один клуб Первой лиги
19:35 · Кубок России
Матч «Спартака» и «Зенита» покажут в кинотеатрах восьми городов России 1 официально
19:30 · Россия. Премьер-лига
Гол «СКА-Хабаровску» стал для Бальбуэны первым после возвращения в «Динамо»
19:30 · Кубок России
«Химки» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:20 · Кубок России
Медведев, Комличенко и Глебов – в старте «Ростова» на кубковый матч с «Химками»
18:36 · Кубок России
Пономарёв: «Если ЦСКА сыграет вничью с «Балтикой», это уже будет неплохим результатом»
17:55 · Кубок России
Масалитин считает, что у «Балтики» есть шансы на Кубок России
17:23 · Кубок России
Шикунов считает, что «Спартак» может обыграть «Зенит»
17:04 · Кубок России
Лепёхин: «Говорить, что домашний стадион даст «Спартаку» преимущество в матче с «Зенитом» — нельзя»
Все новости