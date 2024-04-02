Личка рассказал, почему не взял в Санкт-Петербург Лаксальта и Нгамалё

Марцел Личка, главный тренер московского «Динамо» после победы его клуба над «СКА-Хабаровском» в Кубке России рассказал, почему не взял в Питер несколько важных игроков основы. Игра проходила именно на питерском стадионе «Кировец», так как хабаровчане из-за проблем со стадионом не могут пока принимать соперников на Дальнем Востоке.

«Лаксальта и Нгамалё не взял потому, что здесь искусственный газон. Я не хотел рисковать их здоровьем. А у Карраскаля травма», - ответил Марцел «Чемпионату».

Напомним, что «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» на выезде со счётом 2:1 и прошло в полуфинал Пути регионов Кубка России. больше подробностей о победе московского клуба – в нашем ревью.