В Кубке России остался лишь один клуб Первой лиги

Вечером 2 апреля Кубок России покинул «СКА-Хабаровск». Дальневосточный клуб проиграл московскому «Динамо» в рамках Пути регионов со счётом 1:2.

Таким образом, в престижном турнире остался лишь один клуб из Мелбет-Первой лиги – это подмосковные «Химки». Вечером 2 апреля химчане также принимают клуб Премьер-лиги – это набравший отличный ход весной «Ростов». Текстовую трансляцию матча, до которого осталось менее часа, проведёт наш портал.

Напомним, что ранее в плей-офф Пути регионов «СКА-Хабаровск» выбил из турнира аутсайдера РПЛ – «Сочи».

Больше подробностей о матче хабаровчан против «бело-голубых» - в нашем традиционном отчёте.