Полурезервный состав «Динамо» справился со «СКА-Хабаровском» и пробился в следующий раунд Кубка России

«СКА-Хабаровск» и «Динамо» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф Пути регионов состоялся 2 апреля на стадионе «Кировец».

После фееричного разноса от «Ростова» московское «Динамо» должно было переключиться на Кубок России. Предстоял визит в Санкт-Петербург (а именно там «СКА» проводил матч кубка), где нельзя было проигрывать. А иначе вылет из турнира, и очередная громкая пощёчина по «бело-голубым» амбициям. Очень уж хотелось футболистам Лички не допустить второго фиаско кряду, и как-то замазать 1:4 от Карпина.

Правда, в бой были брошены в основном резервисты. Зато какие: Смолов, Гладышев, Грулёв, Скопинцев. Как раз они и начали матч своей активностью. Фёдор Смолов мягкой передачей вспорол оборону «СКА», Грулёв ушёл от Кожемякина и с угла вратарской площади пробил, но Ислам Имамов выручил. Для того, чтобы пропустить через пять минут. Теперь уже Гладышев вывел Грулёва на рандеву с голкипером, а тот в этот раз пробил точно в угол – 0:1.

Быстрый гол «Динамо» успокоил. А очень зря, ведь «СКА-Хабаровск» сдаваться не собирался. Гонгапшев на углу вратарской площади пробивал Фернандеса и мощно пробил под штангу – с трудом выручил Шунин. Затем Мусалов довольно простым ударом поставил в тупик Антона. Голкипер парировал мяч перед собой, а набежавший Скопинцев в борьбе с тем же Гонгапшевым пробил в штангу собственных ворот.

«Динамо» хоть что-то показало уже на старте второго тайма. И снова звенела штанга. Это Фёдор Смолов вырезал техничный кросс с левого края, попал в колено защитнику, от которого мяч и отскочил в каркас ворот. Дважды штанга спасла команды от автогола. Но никто не спас «Динамо» от Никитина. Андрей только появился на поле, как легко обыграл Скопинцева на правом фланге и выполнил ювелирный прострел. Активному Гонгапшеву осталось лишь отправить мяч в пустой угол – 1:1.

Гол «СКА-Хабаровска» назревал, но статус-кво продержался всего пять минут. Своего добился активный Федор Смолов. Он вошёл в штрафную площадь и нанёс аккуратный удар в ближний угол, а мяч после рикошета ушёл на угловой. Даниил Фомин с правого фланга навесил на Фабиана Бальбуэна, который пробил мимо голкипера – 1:2. Очень активен был Смолов в этом матче, но свою фамилию в протокол так и не записал.

Зато «Динамо» записало на свой счёт сложную победу и проход в следующий раунд Пути регионов Кубка России.