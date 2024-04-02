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Медведев, Комличенко и Глебов – в старте «Ростова» на кубковый матч с «Химками»

02 Апреля 2024 • 19:20 Комментировать
Химки
0:0
Ростов
1-й тайм

«Ростов», клуб Российской премьер-лиги назвал состав на грядущий матч Пути регионов Кубка России против подмосковных «Химок». Выглядит он следующим образом:

Медведев, Мелёхин, Терентьев, эль-Аскалани, Лангович, Глебов (к), Колтаков, Шанталий, Комаров, Азнауров, Комличенко.

Напомним, что «Ростов» оказался в Пути регионов после того, как в четвертьфинале Пути РПЛ в двухматчевом противостоянии уступил московскому ЦСКА. «Химки» же на предыдущей стадии плей-офф Пути регионов сенсационно выбили из престижного турнира «Краснодар», отправив следом в отставку Владимира Ивича.

Текстовую трансляцию битвы «Химок» и «Ростова» проведёт наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
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ХИМКИ РОСТОВ
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