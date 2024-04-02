Пономарёв: «Если ЦСКА сыграет вничью с «Балтикой», это уже будет неплохим результатом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем кубковом матче между «красно-синими» и «Балтикой».

По мнению эксперта, «армейцев» ждет тяжелая игра, ведь сейчас команда находится под давлением.

«Думаю, что Игнашевич постарается что-то придумать, чтобы обыграть Федотова. Если ЦСКА сыграет вничью, это уже будет неплохим результатом», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Первый полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ «Балтика» - ЦСКА пройдет 3 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:15 по столичному времени. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.