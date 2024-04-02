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Пономарёв: «Если ЦСКА сыграет вничью с «Балтикой», это уже будет неплохим результатом»

02 Апреля 2024 • 18:36 Комментировать
Балтика
...
ЦСКА Москва
1 3.15 X 3.10 2 2.45
Через 23 ч. 16 мин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем кубковом матче между «красно-синими» и «Балтикой».

По мнению эксперта, «армейцев» ждет тяжелая игра, ведь сейчас команда находится под давлением.

«Думаю, что Игнашевич постарается что-то придумать, чтобы обыграть Федотова. Если ЦСКА сыграет вничью, это уже будет неплохим результатом», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Первый полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ «Балтика» - ЦСКА пройдет 3 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:15 по столичному времени. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

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